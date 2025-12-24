Avatar 4 e 5 potrebbero non uscire rivela James Cameron

In un’intervista recente, James Cameron ha dichiarato che i film Avatar 4 e 5 potrebbero non essere mai realizzati. Questa rivelazione ha suscitato interesse tra i fan, che attendono da anni nuovi capitoli della saga. Cameron ha spiegato le ragioni di questa possibilità, offrendo uno sguardo sulle sfide produttive e creative legate ai progetti futuri della serie.

James Cameron ha sorpreso molti fan ammettendo che Avatar 4 e 5 potrebbero non arrivare mai nelle sale. Ebbene sì, nonostante il successo storico del franchise, il regista ha spiegato di essere estremamente prudente prima di impegnarsi nei prossimi capitoli della saga, sottolineando come il vero giudizio finale non arrivi dalla critica, ma dal pubblico e dagli incassi. Anche per un autore da record, nulla è scontato quando si parla di produzioni così ambiziose. Durante una nuova intervista, Cameron ha chiarito che la decisione finale dipenderà interamente dalle performance commerciali di Avatar: Fuoco e Cenere.

