Avanzi di Natale attenzione ai rischi per la salute | come conservarli in modo sicuro

L'Istituto superiore di sanità (Iss) ha pubblicato alcune regole fondamentali per conservare in modo sicuro il cibo avanzato durante le feste e ridurre i rischi per la salute.

Avanzi di Natale e Capodanno: quanto durano davvero in frigo e quando buttarli - Dal pranzo che non finisce mai al frigorifero sovraffollato, l’Istituto Superiore di Sanità richiama a un uso consapevole degli avanzi: tempi, errori comuni e attenzioni quotidiane per evitare rischi ... italiaatavola.net

Natale, dal cenone al frigo: gli avanzi senza rischi. Come conservare il cibo in sicurezza, i consigli - Da questa sera e per i prossimi giorni, le tavole degli italiani saranno un tripudio barocco di piatti della tradizione e migliaia di calorie, declinate in ricette elaborate, che richiedono ... ilmessaggero.it

Podcast. 10 suggerimenti per conservare in sicurezza gli avanzi delle Feste

E anche quest'anno mia madre ha premesso "quest'anno non ho voglia di cucinare" e subito dopo mi ha comunicato il menu di Natale che con gli avanzi durerà probabilmente fino a Pasqua. Con una incoerenza così sarebbe stata un politico perfetto, peccato. x.com

Angela Raimo. Sergio Colicchio · NATALE A NAPOLI. C’è una cosa che a Napoli non si discute a Natale, soprattutto il 26 dicembre Spaghetti sfritti cu’ noci e nocciole. Altro che avanzi: è ‘o piatto d’ ’a festa, quello che nasce mentre tutti stanno ancora in - facebook.com facebook

