Autodemolitore sotto sequestro a Castellammare | trovati motori di auto rubate e telai contraffatti
Proseguono i controlli della Polizia di Stato sulle attività commerciali legate alla filiera dello stoccaggio, riciclo e smaltimento dei rifiuti, in particolare nelle province di Napoli e Caserta. Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Stradale di Napoli, in collaborazione con il Commissariato di Castellammare di Stabia, hanno sottoposto a controllo un autodemolitore autorizzato operante nel . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: A Castellammare il mercato parallelo delle auto rubate: dalla demolizione al negozio di ricambi
Leggi anche: Labubu sotto sequestro a Palermo: maxioperazione contro i peluche contraffatti
Castellammare di Stabia, autodemolizione nel mirino: motori rubati e telaio contraffatto, due denunciati; Sequestrato negozio di ricambi auto: alcuni articoli sono risultati rubati; Castellammare, rifiuti pericolosi in autodemolitori: due denunce; Castellammare, motori rubati e ricambi con matricole cancellate: scatta il sequestro per.
A Castellammare il mercato parallelo delle auto rubate: dalla demolizione al negozio di ricambi - La Polizia ha denunciato i titolari di un autodemolizioni e di un negozio di ricambi di auto: nelle due attività, adiacenti, sono stati trovati numerosi ... fanpage.it
Castellammare, rifiuti pericolosi in autodemolitori: due denunce - Nell’ambito dei servizi mirati al controllo delle attività commerciali che operano nella filiera dello stoccaggio, riciclo e smaltimento dei rifiuti, attivi in particolare ... msn.com
Sequestrato negozio di ricambi auto: alcuni articoli sono risultati rubati - La polizia ha controllato un autodemolitore autorizzato di Castellammare di Stabia, con annesso negozio di rivendita di ricambi auto usati. napolitoday.it
Autodemolizione sotto sequestro nel Napoletano: trovati motori di auto rubate | https://shorturl.at/6j4gm - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.