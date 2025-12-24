Autocisterna GPL esplode sull’A1 tra Roma e Napoli distrutto il vicino Autogrill

(LaPresse) Un’autocisterna carica di GPL è esplosa sull’autostrada A1, tra Roma e Napoli, durante il picco del traffico natalizio. L’incidente è avvenuto a seguito di una collisione con un camion, provocando un incendio immediatamente domato dai vigili del fuoco del comando di Caserta. Per precauzione, le autorità hanno evacuato l’area coinvolta, comprese due stazioni di servizio molto frequentate. Durante le operazioni di soccorso, l’autocisterna è esplosa, causando danni alla carreggiata e alle strutture delle stazioni di servizio. Grazie all’evacuazione tempestiva e all’interruzione del traffico, non si registrano feriti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

