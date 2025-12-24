Autobus per l’aeroporto prende fuoco a Sesto San Giovanni; fiamme e paura – VIDEO
Incendio prima dell’alba sulle strade di Sesto San Giovanni: ha preso fuoco l’autobus del servizio Aeroporti. I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina intorno alle 5 nel comune di Sesto San Giovanni in via Volontari del Sangue 171. Un incendio si è sviluppato improvvisamente per cause ancora imprecisate all’interno di un bus che effettua servizio . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Autobus per gli aeroporti prende fuoco a Sesto San Giovanni, nessun ferito - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, Monza e Milano centrale che hanno provveduto, dopo lo ... rainews.it
Autobus per l’aeroporto prende fuoco a Sesto San Giovanni; fiamme e paura – VIDEO - Incendio prima dell'alba sulle strade di Sesto San Giovanni: ha preso fuoco l'autobus del servizio Aeroporti. ilnotiziario.net
