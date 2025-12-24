autobus in mezzo alla strada vigili in vacanzacronaca semiseria ma mica troppo

Ad Arezzo succede anche questo: gli autisti di Autolinee Toscane son belli che scoppiati. Altro che clacson e sorriso: qui si fa fermata a sentimento, spesso in mezzo alla strada, tra una Panda in doppia fila e un SUV piazzato sullo stallo del bus come se fosse il parcheggio di casa. «Noi un se ne pol più». Così, senza tanti fronzoli, comincia lo sfogo di un autista di Autolinee Toscane arrivato in redazione. E come dargli torto. Ogni giorno tocca fermare il pullman in mezzo alla strada, manco fosse una piazzola di fortuna, perché la fermata è puntualmente occupata dall’auto dell’incivile di turno: quello del “torno subito”, ma intanto il bus aspetta. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Autobus in mezzo alla strada, vigili in vacanza(cronaca semiseria, ma mica troppo)

Leggi anche: Si ribalta camion di suini, arrivano i vigili del fuoco. Animali feriti in mezzo alla strada

Leggi anche: Bullo insulta l'autista dell'autobus che scende e lo aggredisce: «Lo ha preso per il collo perché era in mezzo alla strada e non si spostava»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Attimi di terrore per un giovane che viene investito dall'autobus mentre attraversa la strada; Incidente a Torino Centro: scontro tra auto e bus, il mezzo pubblico finisce contro una vetrina; Impatto auto-autobus: 2 i feriti trasportati in ospedale; Autobus in fiamme nel milanese: l’intervento dei vigili del fuoco.

Sesto, incendio divampa su un autobus per gli aeroporti: autista salvo, il mezzo distrutto dalle fiamme - In quel momento, fortunatamente, nessun passeggero era a bordo ... msn.com

Non dà la precedenza all’autobus Atm. Grave al Niguarda un uomo di 73 anni - Per tirarlo fuori dall’abitacolo, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che si sono fatti largo tra le lamiere accartocciate. msn.com