Ad Arezzo succede anche questo: gli autisti di Autolinee Toscane son belli che scoppiati. Altro che clacson e sorriso: qui si fa fermata a sentimento, spesso in mezzo alla strada, tra una Panda in doppia fila e un SUV piazzato sullo stallo del bus come se fosse il parcheggio di casa. «Noi un se ne pol più». Così, senza tanti fronzoli, comincia lo sfogo di un autista di Autolinee Toscane arrivato in redazione. E come dargli torto. Ogni giorno tocca fermare il pullman in mezzo alla strada, manco fosse una piazzola di fortuna, perché la fermata è puntualmente occupata dall’auto dell’incivile di turno: quello del “torno subito”, ma intanto il bus aspetta. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Autobus in mezzo alla strada, vigili in vacanza (cronaca semiseria, ma mica troppo)

