Autobotte esplosa sulla A1 autostrada tra Capua e Caianello riaperta su tre corsie
Dalle prime ore di oggi, 24 dicembre, è stata ripristinata e riaperta su tre corsie, anche in direzione Napoli, l'autostrada A1 nel tratto danneggiato dallo scoppio dell'autocisterna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Esplode autobotte su A1, riaperte tre corsie tra Capua e Caianello
Leggi anche: Incidente sulla A1 tra Caianello e Capua, tratto chiuso e coda di 3 km verso Napoli. Esplode un tir che trasportava Gpl
Esplode cisterna in autogrill a Teano, caos in autostrada; Autobotte esplode sulla A1 a Teano dopo tamponamento. Autostrada riaperta in serata in entrambi i sensi; Autobotte esplode sulla A1 vicino Teano: l'onda d'urto sfascia le vetrine del vicino Autogrill; Autobotte esplode a Teano: autostrada chiusa verso Roma, poi riaperta in serata.
Autobotte esplosa sulla A1, autostrada tra Capua e Caianello riaperta su tre corsie - Dalle prime ore di oggi, 24 dicembre, è stata ripristinata e riaperta su tre corsie, anche in direzione Napoli, l'autostrada A1 nel tratto danneggiato ... fanpage.it
Autobotte esplode sulla A1 a Teano dopo tamponamento. Autostrada riaperta in serata in entrambi i sensi - Un'autobotte è esplosa in autostrada all'altezza di Teano Ovest, nei pressi dell'autogrill, a seguito di un tamponamento; il boato sentito nettamente ... msn.com
Esplosione di un’autobotte all’autogrill di Teano sull’A1: evacuata la struttura, traffico paralizzato - Esplosione di un'autobotte sull'A1 a Teano Ovest: tratto chiuso, autogrill evacuato e lunghe code per traffico bloccato. notizie.it
AUTOBOTTE ESPLODE SULLA A1 A TEANO, EVACUATI AUTOGRILL E CHIUSA AUTOSTRADA VERSO NAPOLI Un’autobotte è esplosa in autostrada all’altezza di Teano Ovest, all’ingresso dell’autogrill, a seguito di un tamponamento; il boato se - facebook.com facebook
Autobotte esplode sulla A1: l'onda d'urto sfascia le vetrine dell'Autogrill x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.