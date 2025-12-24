Australian Open 2026 otto azzurri nel tabellone delle qualificazioni | Passaro guida il gruppo c’è anche Cinà
Dal 12 al 15 gennaio, sui campi di Melbourne, andrà in scena una tappa cruciale della stagione: le qualificazioni all’Australian Open. In palio ci son o 16 posti per il main draw del primo Slam dell’anno, riservati ai giocatori impegnati nel tabellone cadetto. Per staccare il biglietto serviranno tre vittorie e la possibilità di proseguire l’avventura nella terra dei canguri. Saranno otto gli italiani al via. In testa alla lista c’è Francesco Passaro, già capace di qualificarsi al tabellone principale nell’edizione 2025 del Major, dove si fermò al secondo turno contro il francese Benjamin Bonzi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Australian Open 2026, undici azzurri nel main draw: Sinner guida la pattuglia italiana
Leggi anche: Australian Open 2026, nove italiani nel tabellone principale dello Slam di Melbourne
I big che hanno già confermato la loro presenza al Million Dollar 1 Point Slam; Calendario Jannik Sinner, il programma di gennaio 2026: tre eventi prima dell’Australian Open; Calendario Jannik Sinner: quando torna a giocare e i tre eventi prima degli Australian Open. C’è una novità; Djokovic, la missione Australian Open parte da Adelaide (con un nuovo esperto nel team).
Australian Open 2026, otto azzurri nel tabellone delle qualificazioni: Passaro guida il gruppo, c’è anche Cinà - Dal 12 al 15 gennaio, sui campi di Melbourne, andrà in scena una tappa cruciale della stagione: le qualificazioni all’Australian Open. oasport.it
Australian Open, annunciate altre quattro wildcard per Hijikata, Hon, Gibson e Preston - Australian Open | L'Happy Slam rimpolpa le truppe di case, con gli inviti australiani che si aggiungono ai due per Rakotomanga e Jacquet ... ubitennis.com
Kooyong Classic 2026, definiti i partecipanti all’esibizione in Australia: tanti italiani al via - Dal 13 al 15 gennaio un'altra esibizione caratterizzerà la settimana di avvicinamento agli Australian Open, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio a ... oasport.it
Ufficializzate le entry list delle qualificazioni degli Australian Open, saranno 14 gli azzurri impegnati Francesco Passaro Andrea Pellegrino Matteo Gigante Giulio Zeppieri Francesco Maestrelli Stefano Travaglia Lorenzo Giustino Federico Cinà Lucia Bronz x.com
Ma non aveva saltato la Coppa Davis (che porta pochi soldi) per riposarsi per gli Australian Open... Chiedo per un amico! Ah, la coerenza: alla fine il tempo è sempre galantuomo, basta aspettare e tutto diventa chiaro. Forza Jannick, anche se continui a d - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.