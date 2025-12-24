Auser e Pubblica Assistenza insieme per un Natale Speciale | si consegnano pasti a decine di persone sole
Due associazioni di volontariato di Lugo in sintonia per un Natale speciale: la Pubblica Assistenza e l’Auser. Un Natale in cui chi è solo e non più giovane può riassaporare i ricordi di un cibo antico, ricordi nel piatto che scacciano via solitudine e senso di abbandono, che nei giorni di festa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
