Aumento tassa sui rifiuti Pardini smentisce i rincari
Il Comune di Pisa smentisce le voci riguardanti un aumento delle tasse sui rifiuti, respingendo le affermazioni del Comitato Vivere il Centro Storico. Il sindaco Mario Pardini precisa che non vi sono incrementi nelle tariffe e che le spese sostenute dal Comune per la gestione dei rifiuti sono state comunicate in modo trasparente. La posizione ufficiale mira a chiarire eventuali malintesi e a garantire un'informazione corretta ai cittadini.
"Aumentate le tasse sui rifiuti? Quello che dice il Comitato Vivere il Centro Storico è falso". Arriva a stretto giro di posta la dura risposta del sindaco Mario Pardini alle affermazioni dello storico comitato che aveva parlato di un aumento di oltre il 10% della bolletta sui rifiuti e di una spesa esorbitante per le operazioni di pulizia che il Comune avrebbe riconosciuto a Sistema Ambiente a fine delle manifestazioni. "Quando si leggono certi numeri – spiega il sindaco – sono costretto a dire come stanno le cose. Vivere il Centro Storico parla di aumenti intorno al 10,25% per una famiglia tipo e parla di costi ulteriori e poi parla di un 1,397 milioni che il Comune riconosce a Sistema Ambiente per gli eventi e per il calendario di ViviLucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
