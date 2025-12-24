Auguri di Santo Stefano 2025 | 31 frasi belle da inviare il 26 dicembre
Santo Stefano 2025 arriva in silenzio, quasi in punta di piedi. È il giorno dopo il Natale, quando il rumore si abbassa, le tavole restano apparecchiate a metà e il tempo sembra rallentare. Non è più l’attesa, non è ancora il ritorno alla normalità. È una pausa. Fare gli auguri a Santo Stefano significa dire “come stai oggi?”, quando l’euforia si è posata e restano solo le persone, le chiacchiere lente, il bisogno di stare bene. In questo articolo trovi frasi di auguri di Santo Stefano 2025 da copiare e inviare: semplici, sincere, leggere o profonde, perfette per WhatsApp e social. Perché gli auguri di Santo Stefano sono diversi. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
Auguri di Santo Stefano 2025: 31 frasi belle da inviare il 26 dicembre - Santo Stefano 2025 è il giorno della calma dopo il Natale: ecco le frasi più belle di auguri da copiare e inviare il 26 dicembre su WhatsApp e social.
