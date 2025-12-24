Auguri di Natale alternativi per gli agricoltori | ad Apice l’albero di trattori
Tempo di lettura: 2 minuti Anche ad Apice e dintorni gli agricoltori hanno voluto fare i loro speciali auguri per questo periodo di festa muovendo i loro mezzi agricoli, strumenti del loro lavoro quotidiano, non per arare i campi ma per costruire un albero di Natale. Così il settore primario della nostra economia, ha voluto dare un messaggio di amore per la madre Terra attraverso un momento creativo e collaborativo, che pone l’attenzione sull’importanza del lavoro agricolo. E’ bastato che Adriano Pucillo lanciasse l’idea che tutti gli agricoltori locali dell’AAA (Aziende Agricole Apicesi) oltre a quelli delle zone limitrofe hanno mostrato, ancora una volta, di essere una comunità unita, che collabora e si sostiene a vicenda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
