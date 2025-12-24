Celebra il Natale con la magia del cinema. A Prato, le sale offrono una selezione di film adatta a tutti i gusti. All’Eden è possibile vedere Norimberga, diretto da James Vanderbilt, con protagonisti Rami Malek e Russell Crowe, oltre a Richard E. All’interno della programmazione natalizia, il cinema rappresenta una valida occasione per condividere momenti di relax e intrattenimento.

Natale al cinema, un classico della tradizione: ecco i film nelle sale di Prato. All’ Eden c’è Norimberga di James Vanderbilt, con i premi Oscar Rami Malek e Russell Crowe, nel cast anche Richard E. Grant e Michael Shannon (oggi alle 16 e 17; domani e a Santo Stefano alle 17 e alle 20.30); oggi completano il cartellone Vita Privata, il thriller di Rebecca Zlotowski con Jodie Foster e Daniel Auteuil (alle 16 e 18.15) e Gioia Mia di Margherita Spampinato con Aurora Quattrocchi e Marco Fiore (alle 18.30). Da domani sono invece due le novità in arrivo: Buen Camino di Gennaro Nunziante, l’attesa commedia natalizia di Checco Zalone (alle 16, 18 e 21) e Primavera, film co-scritto e diretto da Damiano Michieletto, al suo debutto alla regia, basato sul romanzo del 2009 Stabat Mater di Tiziano Scarpa, con protagonisti Tecla Insolia nei panni di una giovane violinista di talento e Michele Riondino nel ruolo di Antonio Vivaldi, suo insegnante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auguri con la magia del cinema. Le proposte per tutti i gusti

Leggi anche: Torna il vodcast del Carlino: tavole perfette per tutti i gusti e piatti con un tocco di magia

Leggi anche: La paninoteca trionfa al contest nazionale e apre anche a Cesena: 80 coperti e proposte per tutti i gusti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Auguri con la magia del cinema. Le proposte per tutti i gusti.

Auguri con la magia del cinema. Le proposte per tutti i gusti - All’Eden il kolossal Norimberga, da domani anche Primavera, la musica, Vivaldi e Venezia e Checco Zalone. lanazione.it