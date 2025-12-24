Ci sono persone che sono un dono del cielo, e in giorni come questi in cui si è più disponibili a pensare, la storia di Audi Crooks ci sembra perfetta da raccontare. Classe 2004, centro della squadra universitaria di basket delle Iowa State Cyclones, Audi ha conquistato i titoli dei media americani in questi giorni per le sue prestazioni sportive, avendo infilato già quattro partite con oltre 40 punti sul tabellino, l’ultima con 41 punti in 30 minuti contro le Kansas Jahawks. E va benissimo, perché per una volta le prodezze del campo sono il pretesto per aprire una finestra su un mondo che vuole avere la forza di essere migliore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Audi, il sorpasso perfetto. Crooks batte gli haters: "Io non sono i loro ’like’»

Leggi anche: Capuano punge gli haters di Esposito: «Oggi è andata male per loro. Vi spiego il motivo»

Leggi anche: Iga Swiatek smaschera gli haters e risponde loro con un messaggio sottile: è la sua vendetta

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Audi, il sorpasso perfetto. Crooks batte gli haters: Io non sono i loro ’like’».

Audi, il sorpasso perfetto. Crooks batte gli haters: "Io non sono i loro ’like’» - La stella del basket di Iowa State respinge i commenti cattivi sul suo fisico "Non mi definiscono, è importante concentrarsi sulle cose positive". sport.quotidiano.net