Atti persecutori verso la ex moglie | misure restrittive per un 33enne di Benevento

Tempo di lettura: 2 minuti In data odierna, all’esito di articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari del N.O.R della Compagnia CC di Benevento hanno dato esecuzione ad una ordinanza – emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Benevento – di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un 33enne di Benevento ritenuto gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. In particolare, nel corso delle indagini, originate dalla querela sporta dalla parte offesa nel decorso mese di agosto, mediante la raccolta delle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti e acquisizioni di messaggi, venivano ricostruiti diversi episodi di minaccia, ingiuria e diffamazioni avvenuti sia di persona sia telefonicamente che attraverso social network. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

