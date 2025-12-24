Atterraggio d’emergenza l’aereo torna sulla pista in automatico | è la prima volta Cos’è successo – Il video

Per la prima volta, un aereo è riuscito ad atterrare da solo dopo un’emergenza in volo, grazie al sistema Autoland di Garmin. Il veicolo coinvolto è il «Beechcraft Super King Air 200», atterrato senza danni al Rocky Mountain Metropolitan Airport, un aeroporto del Colorado negli Stati Uniti. Le due persone a bordo sono uscite illese. L’aereo stava effettuando un volo da Aspen senza passeggeri quando ha subito una rapida e incontrollata perdita di pressurizzazione. I piloti hanno indossato le maschere di ossigeno. Il sistema Autoland, infatti, si è attivato automaticamente non appena l’altitudine della cabina ha superato i livelli di sicurezza prescritti. 🔗 Leggi su Open.online

