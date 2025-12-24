Atalanta Inter variabile Diouf per Chivu | ballottaggio serrato anche in difesa!

Inter News 24 Le prime idee di formazione del tecnico nerazzurro. La notizia era nell’aria, ma ora le tempistiche si fanno più chiare: il 2025 di Ange-Yoan Bonny è ufficialmente terminato. La leggera distorsione al ginocchio sinistro rimediata in allenamento costringerà l’attaccante francese a restare ai box per un periodo stimato tra i 10 e i 15 giorni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo staff medico dei nerazzurri ha già fissato un nuovo controllo all’inizio della prossima settimana per monitorare l’evoluzione clinica, ma il forfait per le prossime gare è certo. 🔗 Leggi su Internews24.com

