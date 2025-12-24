Atalanta Inter variabile Diouf per Chivu | ballottaggio serrato anche in difesa!
Inter News 24 Le prime idee di formazione del tecnico nerazzurro. La notizia era nell’aria, ma ora le tempistiche si fanno più chiare: il 2025 di Ange-Yoan Bonny è ufficialmente terminato. La leggera distorsione al ginocchio sinistro rimediata in allenamento costringerà l’attaccante francese a restare ai box per un periodo stimato tra i 10 e i 15 giorni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo staff medico dei nerazzurri ha già fissato un nuovo controllo all’inizio della prossima settimana per monitorare l’evoluzione clinica, ma il forfait per le prossime gare è certo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Probabili formazioni Inter Milan, Zielinski è in dubbio: ballottaggio serrato per Chivu! Deciderà solo all’ultimo
Leggi anche: Probabili formazioni Inter Fiorentina, Chivu studia un turnover limitato: occasione per Sucic! Ballottaggio serrato in attacco, ma c’è un’indicazione dall’allenamento di ieri
Inter, Bonny punta a tornare con il Parma - Il 2025 di Bonny si è chiuso in Arabia, con quel pessimo rigore calciato in semifinale contro il Bologna. msn.com
Inter, le ultime di formazione in vista dell’Atalanta: rientra Calhanoglu, a destra - Il centrocampista turco dovrebbe ritrovare una maglia da titolare contro i bergamaschi, ancora dubbi in alcuni ruoli ... msn.com
Lookman no-show at Atalanta after Inter move blocked - Ademola Lookman failed to turn up at Atalanta's base to join his teammates for a second consecutive day on Tuesday, failing to comply with a formal call- ansa.it
Probabili Formazioni Atalanta Inter Palladino ha scelto l'attacco - facebook.com facebook
TS - Atalanta- #Inter, tornano dal 1' Akanji, Calhanoglu e Lautaro. Quattro ballottaggi per Chivu x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.