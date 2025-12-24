Atalanta Inter la probabile di Chivu | si rivedono Calha e Akanji ballottaggio sugli esterni

Atalanta Inter. L’ Inter si prepara ad affrontare l’ Atalanta con una formazione profondamente rinnovata rispetto a quella scesa in campo nella recente Supercoppa Italiana. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il match vedrà il ritorno dal 1? di Hakan Calhanoglu, elemento centrale per la regia del centrocampo nerazzurro, insieme al rientro di Akanji in difesa e di Lautaro Martinez in attacco. Restano alcuni dubbi legati al reparto arretrato e alla porta: in porta, infatti, Chivu deve ancora decidere tra Martinez e Sommer, mentre in difesa il ballottaggio riguarda De Vrij e Bisseck. A destra scalpita invece Andy Diouf, che spera di ottenere una maglia da titolare al posto di Luis Henrique, mentre a sinistra Dimarco rimane favorito su Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

