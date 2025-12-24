Atalanta Inter anche sul mercato | i meneghini vogliono fortemente Ederson Il piano

Inter News 24 Atalanta Inter è una partita che si giocherà anche in tema di calciomercato. La Beneamata infatti vuole a tutti i costi Ederson. Ecco il piano. Le strade dei nerazzurri e degli orobici continuano a incrociarsi pericolosamente fuori dal campo. Se l’estate scorsa è stata caratterizzata dal lungo inseguimento ad Ademola Lookman e dalle trattative per Nicola Zalewski, il vero “primo amore” della dirigenza di Viale della Liberazione ha un nome preciso: Ederson. Il centrocampista brasiliano, autentico polmone e tuttofare della mediana bergamasca, resta l’obiettivo prioritario per rinforzare il reparto centrale della squadra milanese. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Atalanta Inter anche sul mercato: i meneghini vogliono fortemente Ederson. Il piano Leggi anche: Ederson Inter, ritorno di fiamma in estate? Marotta studia un nuovo assalto all’Atalanta: il piano Leggi anche: Mercato Inter, Ederson può lasciare l’Atalanta: ecco il prezzo che ingolosisce Marotta! Novità dalla Spagna Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Atalanta-Inter, più di una gara: voci di mercato su Ederson, Bellanova, Palestra e Scalvini; La difficoltà sul fronte Palestra, il racconto sincero di Guarin: le top news delle 13. Atalanta-Inter, più di una gara: voci di mercato su Ederson, Bellanova, Palestra e Scalvini - La società milanese cerca rinforzi per il centrocampo e per sostituire Dumfries sulla fascia destra ... bergamo.corriere.it

