Ast arrivano 116 assunzioni di figure professionali in deroga ai tetti ordinari di spesa già previsti

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – L’Ast di Macerata potenzia l’organico con l’assunzione di 116 figure professionali. Dopo le Azienda sanitarie territoriali di Fermo e Pesaro Urbino, come aveva anticipato nei giorni scorsi l’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro, anche quella di Macerata potrà contare su nuovo. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Imprese: previste 1,3 milioni di assunzioni in tre mesi. Ecco le figure professionali più richieste

Leggi anche: Riarmo, il dossier: “Nel 2026 la spesa militare aumenterà di 1 miliardo. Senza considerare i 23 già previsti per i prossimi tre anni”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

ast arrivano 116 assunzioniAst, arrivano 116 assunzioni di figure professionali in deroga ai tetti ordinari di spesa già previsti - L'assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro tende però a chiarire che ciò «non avrà ricadute sul bilancio ordinario» ... anconatoday.it

Assunzioni Ast: "Piano per garantire turnover e assistenza" - L’Ast di Ascoli avvia un piano di assunzioni e proroghe che coinvolge complessivamente 64 unità di personale. ilrestodelcarlino.it

«Assunzioni dell’Ast insufficienti». L’Usb di Ascoli chiede un incontro urgente - ASCOLI Le rsu della Usb Mauro Giuliani, Leonardo Pezzuoli, Amelia Falleroni e Serena Mignini rispondono al direttore generale dell’Ast picena Antonello Maraldo sulle assunzioni a tempo indeterminato. corriereadriatico.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.