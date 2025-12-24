P er la sua prima volta da regista con Goodbye Jun e (su Netflix da oggi 24 dicembre), Kate Winslet ha scelto come soggetto un gruppo di famiglia in un interno. Uno sguardo domestico anche nel senso della sceneggiatura, affidata al figlio Joe Anders (il padre è Sam Mendes ). Ne è venuto fuori un buon film ma convenzionale, classica storia che parla della morte di un genitore anziano e degli inevitabili conflitti tra fratelli, costretti ad affrontare i nodi irrisolti della loro infanzia. Spicca nel cast una superba Helen Mirren e una bravissima Toni Collette nei panni della squinternata ma dolcissima figlia new age. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Assoldata da Netflix, Winslet ha scelto la sceneggiatura di suo figlio Joe Anders per un dramma famigliare interpretato da un cast di star britanniche

Leggi anche: Kate Winslet è diventata regista grazie al figlio: "La sua sceneggiatura mi ha fatto cambiare idea"

Leggi anche: Goodbye June: il trailer italiano ufficiale del dramma familiare diretto da Kate Winslet in arrivo su Netflix

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Kate Winslet rivela di aver “tentato disperatamente” di sostituirsi nel suo esordio alla regia Goodbye June - Kate Winslet voleva recastare se stessa in Goodbye June: Netflix disse no. cinefilos.it