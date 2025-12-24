Il segreto di un cuore più sano e “giovane” si nasconde nel nervo vago. Un recente studio coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e pubblicato su Science Translational Medicine ha dimostrato che la preservazione di una innervazione vagale bilaterale del cuore rappresenta un fattore anti-invecchiamento. In particolare, il nervo vago cardiaco destro sembra essere un vero e proprio guardiano della salute dei cardiomiociti, contribuendo a preservare la longevità del cuore indipendentemente dalla frequenza cardiaca. Nervo vago cardiaco destro trattatoin giallo le fibre colinergicheChAT+ Lo studio si caratterizza per un approccio fortemente multidisciplinare, che integra medicina sperimentale e bioingegneria applicate alla ricerca cardiovascolare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Asse cuore–cervello: uno studio internazionale dimostra il ruolo del nervo vago nel mantenere giovane il cuore

