Assalti in città | le Volanti trovano un giovane con candelotti esplosivi in auto
Nella notte a Brindisi, le Volanti hanno fermato un giovane trovato in possesso di candelotti esplosivi all’interno di un’auto con il motore acceso, nelle vicinanze di una stazione di servizio. L’intervento si inserisce in un’attenta attività di controllo del territorio, mirata a prevenire situazioni di potenziale pericolo in città. La vicenda evidenzia l’importanza della presenza delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica.
BRINDISI - Un'auto con il motore acceso, l'orologio che segnava poco più della mezzanotte. A poche decine di metri una stazione di servizio. Una scena che, lunedì scorso, non è passata inosservata agli agenti della Sezione volanti della questura di Brindisi che in quel momento percorrevano via. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
