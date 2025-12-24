Askatasuna trenta attivisti identificati dopo gli scontri a Torino
La Digos di Torino ha individuato oltre trenta manifestanti coinvolti negli scontri durante il corteo dello scorso 20 dicembre, organizzato in solidarietà al centro sociale Askatasuna. I nomi degli attivisti sono stati segnalati alla procura, aprendo nuove piste investigative sulle responsabilità degli eventi. Controlli e identificazioni prima della manifestazione. Nella stessa mattinata del corteo, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli su caselli autostradali, principali arterie di accesso alla città e nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie. Durante questi servizi sono state identificate oltre cento persone, molte provenienti anche da altre città, che successivamente hanno partecipato alla manifestazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
