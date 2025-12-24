La Digos di Torino ha individuato oltre trenta manifestanti coinvolti negli scontri durante il corteo dello scorso 20 dicembre, organizzato in solidarietà al centro sociale Askatasuna. I nomi degli attivisti sono stati segnalati alla procura, aprendo nuove piste investigative sulle responsabilità degli eventi. Controlli e identificazioni prima della manifestazione. Nella stessa mattinata del corteo, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli su caselli autostradali, principali arterie di accesso alla città e nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie. Durante questi servizi sono state identificate oltre cento persone, molte provenienti anche da altre città, che successivamente hanno partecipato alla manifestazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Askatasuna, trenta attivisti identificati dopo gli scontri a Torino

Leggi anche: Askatasuna, 30 attivisti identificati dopo gli scontri a Torino

Leggi anche: Torino, scontri dopo sgombero Askatasuna: bastonate alla polizia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Askatasuna, trenta manifestanti identificati da polizia per gli incidenti a Torino - I controlli svolti ai caselli autostradali, nelle principali strade di accesso alla città e nelle stazioni ferroviarie avevano portato alla registrazione delle generalità di più di un centinaio di per ... msn.com