Asili nido comunali in arrivo i pagamenti delle rette | le scadenze Ultimi giorni per il Bonus | la guida

Sono in corso gli invii alle famiglie di Perugia degli avvisi PagoPA per il pagamento delle rette degli asili nido comunali relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025. L’invio sta avvenendo tramite email e la scadenza di pagamento è fissata al 5 gennaio 2026. Nel corso del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

