Asili nido comunali in arrivo i pagamenti delle rette | le scadenze Ultimi giorni per il Bonus | la guida
Sono in corso gli invii alle famiglie di Perugia degli avvisi PagoPA per il pagamento delle rette degli asili nido comunali relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025. L’invio sta avvenendo tramite email e la scadenza di pagamento è fissata al 5 gennaio 2026. Nel corso del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Asili nido comunali a Napoli, le rette aumentano fino a 170 euro al mese: chi pagherà di più
Leggi anche: A Spoltore con il fondo di solidarietà comunale verranno pagati i rimborsi delle rette degli asili nido
Iscrizione Asili Nido Comunali anno educativo 2026-2027: al via l'1 gennaio; Recanati, in arrivo misure di sostegno economico per i frequentanti dell’asilo nido comunale; NATALE ALL’ASILO NIDO COMUNALE “IL RANOCCHIO”: UN POMERIGGIO DI FESTA E TANTI SORRISI; Nidi comunali, Selmo e Tosetto: «Il nuovo modello organizzativo migliora il servizio rispondendo alle esigenze di famiglie e lavoratori.
Rette asili nido a Perugia: in arrivo la mail per i pagamenti - Con l’avvio del nuovo gestionale comunale sono partite a Perugia le operazioni di emissione degli avvisi PagoPa per il pagamento delle rette degli asili nido comunali relative ai mesi di settembre, ot ... umbria24.it
Civitanova, in arrivo i voucher per gli asili nido. Fondi alle famiglie residenti in città - CIVITANOVA Per il 2025, il Comune ha previsto dei voucher asili nido anche per le famiglie civitanovesi che hanno iscritto il loro figlio in strutture private o domiciliari. corriereadriatico.it
Più posti negli asili nido. Intesa Comune-privati. Piano da 450mila euro - Crescono i posti convenzionati tra nidi d’infanzia e piccoli gruppi educativi che il Comune metterà a disposizione delle famiglie, con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa, per l’anno educativo ... ilrestodelcarlino.it
I bimbi degli asili nido comunali Bosco dei Folletti, Calicanto e Girotondo, hanno festeggiato l'arrivo del Natale e delle festività con un vero e proprio pranzo di "gala" Ogni dettaglio è stato curato con amore per rendere il momento del pasto un momento speci - facebook.com facebook
#RassegnaStampa Spinta alla rete degli asili nido aziendali, l’accordo con il ministro per la Famiglia: firmato una lettera di intenti per promuovere e sviluppare su scala nazionale il modello della rete di asili nido aziendali diffusi corriere.it/economia/lavor… x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.