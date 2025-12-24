Nella serata di martedì 23 dicembre 2025, la total audience ha registrato numeri interessanti. Su Rai1, dopo la presentazione di 11 minuti ( 2.808.000 – 14.47% ), Cena di Natale – La Festa della Cucina Italiana ha conquistato 2.446.000 spettatori pari al 16.78% di share. Su Canale5, Io Sono Farah ha ottenuto 2.514.000 spettatori con uno share del 15.18%, confermandosi tra i programmi più seguiti della serata. Altri risultati della prima serata: Rai2 con Uno Rosso 831.000 spettatori – 5.28%, Italia1 con Miracolo nella 34a strada 1.294.000 – 7.92%, Rai3 con Gloria 644.000 – 3.6%, Rete4, dopo 24 minuti di presentazione ( 563. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Ascolti TV Total Audience | Martedì 23 Dicembre 2025. Il Paradiso delle Signore +62K

