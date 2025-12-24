Nella serata di ieri, martedì 23 dicembre 2025, su Rai1 Cena di Natale – La Festa della Cucina Italiana ha interessato 2.437.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale5 Io Sono Farah ha conquistato 2.495.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Uno Rosso intrattiene 828.000 spettatori pari al 5.3%. Su Italia1 Miracolo nella 34a strada incolla davanti al video 1.289.000 spettatori con il 7.9%. Su Rai3 Gloria segna 640.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 631.000 spettatori (5%). Su La7 Tutto Trump – Un Anno da Presidente raggiunge 659.000 spettatori e il 3. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 23 Dicembre 2025. Cena di Natale non entusiasma (16.8%), ne approfitta Io Sono Farah (15.1%)

Leggi anche: Ascolti tv 23 dicembre 2025: Cena di Natale, Io sono Farah, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: Ascolti tv 23 dicembre: chi ha vinto tra Cena di Natale e Io sono Farah, i dati de La Ruota e Affari Tuoi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ascolti tv martedì 23 dicembre | Cena di Natale La notte nel cuore; Programmi TV del pomeriggio di oggi | martedì 23 dicembre 2025.

Ascolti tv, Le Iene vs Che tempo che Fa: il picco di Fazio e chi ha vinto nel duello con Veronica Gentili - Iacona perde la sfida con Giordano - Ascolti tv, Le Iene vs Che tempo che Fa: il picco di Fazio e chi ha vinto nel duello con Veronica Gentili Balene - affaritaliani.it

Ascolti tv, Casa a Prima Vista vola, Amadeus cala. La Ruota della Fortuna non dà scampo ad Affari Tuoi. E Otto e Mezzo... - Trend Auditel - Nel preserale L'Eredità arriva al 27% di share La Ruota della Fortuna su Canale 5 si ... affaritaliani.it

Alessandra Romano. . Buongiorno a Tutti Felice Martedì dell' Antivigilia di Natale In ascolto di Musica Canzoni e Dediche in #alfaradiomusickaraoke Oggi ascoltiamo " All I Want for Christmas Is You" di Mariah Carey. Buon ascolto. - facebook.com facebook

#AscoltiTV | Martedì 16 Dicembre 2025. #Sandokan chiude al 25.4%, #LaNottenelCuore 13.9%. De Martino 24.5% vs Scotti 26.4% Tutti i dati x.com