24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, martedì 23 dicembre 2025, su Rai1 Cena di Natale – La Festa della Cucina Italiana  ha interessato 2.437.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale5  Io Sono Farah ha conquistato 2.495.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2  Uno Rosso  intrattiene 828.000 spettatori pari al 5.3%. Su Italia1  Miracolo nella 34a strada  incolla davanti al video 1.289.000 spettatori con il 7.9%. Su Rai3  Gloria  segna 640.000 spettatori (3.6%). Su Rete4  È Sempre Cartabianca  totalizza 631.000 spettatori (5%). Su La7  Tutto Trump – Un Anno da Presidente  raggiunge 659.000 spettatori e il 3. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ascolti TV | Martedì 23 Dicembre 2025. Cena di Natale non entusiasma (16.8%), ne approfitta Io Sono Farah (15.1%)

