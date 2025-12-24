Ascolti TV | Martedì 23 Dicembre 2025 Cena di Natale non entusiasma 16.8% ne approfitta Io Sono Farah 15.1%

Nella serata di ieri, martedì 23 dicembre 2025, su Rai1, dopo la presentazione di 11 minuti (2.799.000 – 14.5%), Cena di Natale – La Festa della Cucina Italiana ha interessato 2.437.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale5 Io Sono Farah ha conquistato 2.495.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Uno Rosso intrattiene 828.000 spettatori pari al 5.3%. Su Italia1 Miracolo nella 34a strada incolla davanti al video 1.289.000 spettatori con il 7.9%. Su Rai3 Gloria segna 640.000 spettatori (3.6%). Su Rete4, dopo la presentazione di 24 minuti (560.000 – 2.9%), È Sempre Cartabianca totalizza 631. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

