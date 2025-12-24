Bene lo show Rai. Nella serata di ieri, martedì 23 dicembre 2025, su Rai1 Cena di Natale – La Festa della Cucina Italiana ha portato a casa ben 2.437.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale5 Io Sono Farah si ferma a 2.495.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Uno Rosso registra 828.000 spettatori pari al 5.3%. Su Italia1 Miracolo nella 34a strada ottiene 1.289.000 spettatori con il 7.9%. Su Rai3 Gloria segna 640.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 631.000 spettatori (5%). Su La7 Tutto Trump – Un Anno da Presidente raggiunge 659.000 spettatori e il 3. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 23 dicembre 2025

