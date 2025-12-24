Ascolti tv del 23 dicembre Antonella Clerici brilla tra i fornelli
Antonella Clerici è tornata in prima serata su Rai 1 per condurre una trasmissione speciale. Si tratta sempre di cucina ma il programma è diverso dal consueto È sempre mezzogiorno. La presentatrice ha condotto Cena di Natale. La Festa della cucina italiana, per celebrare l’ingresso nel Patrimonio Unesco. Su Canale 5 invece è andata in onda un’altra puntata di Io sono Farah. Mentre Rete 4 ha mantenuto il solito appuntamento con È sempre Cartabianca dove si è parlato della manovra economica e delle festività natalizie. Italia 1 ha trasmesso il film Miracolo nella 34a strada. La7 invece ha mandato in onda uno speciale su Donald Trump. 🔗 Leggi su Dilei.it
