Ascolti TV 24 Dicembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 24 dicembre 2025. Gli ascolti TV del 24 Dicembre 2025 hanno visto una sfida a tema natalizio con un mix mix di cinema e intrattenimento. Rai 1 ha puntato sulla Santa Messa di Natale celebrata da Papa Leone XIV, mentre Canale 5 ha risposto con Il Volo – Incanto Di Natale. Italia 1 ha offerto Una Poltrona Per Due, Rete 4 e La7 hanno invece proposto Hachiko e Indovina chi viene a cena?. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 24 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata

Leggi anche: Ascolti TV 24 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Leggi anche: Ascolti TV 24 Novembre 2025: i dati Auditel della prima serata

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Cosa vedere in tv a Natale e Santo Stefano: la programmazione di Rai e Mediaset; Ascolti tv ieri domenica 21 dicembre chi ha vinto tra Chi vuol essere Milionario, L'Eredità, Fazio e Report; Ascolti tv ieri (22 dicembre): vince Rai 1, Gerry Scotti torna ad allungare su De Martino; Ascolti tv 16 dicembre 2025, Sandokan chiude col 25,4% di share.

Ascolti tv ieri 24 dicembre 2025: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata. - Ascolti tv ieri novembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di mercoledì 24 dicembre 2025. mam-e.it