L’Ascoli si prepara a salutare il suo 2025. Siamo alla vigilia di Natale e anche il Picchio potrà godere qualche giornata di riposo. Il girone d’andata dei bianconeri ci è chiuso al terzo posto con 34 punti. A tracciare un bilancio e a rivolgere un augurio alla piazza è stato l’amministratore unico Bernardino Passeri. "Siamo arrivati alla festività del Natale – commenta -. Questo è il momento delle riflessioni e dei bilanci. Siamo insieme da circa 6 mesi. Il primo pensiero è che siamo riusciti tutti insieme a mantenere un patto che ci eravamo proposti fin dall’inizio. I risultati sono stati più che buoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ascoli, terzo posto e 34 punti. Passeri: "Ottimo campionato"

Leggi anche: Ascoli e la vittoria a Sassari. Passeri: punti ancora più preziosi

Leggi anche: Qui ascoli. Passeri:: "Lavoriamo per rasserenare gli animi»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

L’Ascoli si accontenta di un punto. Il muro del Campobasso resiste; Ascoli - Campobasso 0-0: un punto che non basta, altra occasione persa; Ascoli–Campobasso 0-0, al Del Duca nessun gol nell’ultima del 2025; Calcio Serie D – Chisola di misura sulla Valenzana Mado: Rastrelli firma l’1-0.

Ascoli, terzo posto e 34 punti. Passeri: "Ottimo campionato" - Siamo alla vigilia di Natale e anche il Picchio potrà godere qualche giornata di riposo. msn.com