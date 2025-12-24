Ascoli terzo posto e 34 punti Passeri | Ottimo campionato

L’Ascoli si prepara a salutare il suo 2025. Siamo alla vigilia di Natale e anche il Picchio potrà godere qualche giornata di riposo. Il girone d’andata dei bianconeri ci è chiuso al terzo posto con 34 punti. A tracciare un bilancio e a rivolgere un augurio alla piazza è stato l’amministratore unico Bernardino Passeri. "Siamo arrivati alla festività del Natale – commenta -. Questo è il momento delle riflessioni e dei bilanci. Siamo insieme da circa 6 mesi. Il primo pensiero è che siamo riusciti tutti insieme a mantenere un patto che ci eravamo proposti fin dall’inizio. I risultati sono stati più che buoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ascoli terzo posto e 34 punti passeri ottimo campionato

