Artena blitz all' alba nella casa dello spaccio | arrestato un pluripregiudicato

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scacco allo spaccio nel cuore di Artena. Alle prime luci dell’alba di oggi, la Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Colleferro ha concluso una brillante operazione antidroga, frutto di una serrata attività info-investigativa durata diverse settimane.Nel mirino degli agenti è finito. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

artena blitz all alba nella casa dello spaccio arrestato un pluripregiudicato

© Frosinonetoday.it - Artena, blitz all'alba nella casa dello spaccio: arrestato un pluripregiudicato

Leggi anche: Artena. Operazione antidroga della Polizia di Stato. Spacciava cocaina e marijuana dentro casa. Arrestato pluripregiudicato del posto

Leggi anche: Catanzaro, blitz antidroga nella piazza di spaccio del quartiere Pistoia: chi è stato arrestato

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.