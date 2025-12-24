Artena blitz all' alba nella casa dello spaccio | arrestato un pluripregiudicato
Scacco allo spaccio nel cuore di Artena. Alle prime luci dell’alba di oggi, la Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Colleferro ha concluso una brillante operazione antidroga, frutto di una serrata attività info-investigativa durata diverse settimane.Nel mirino degli agenti è finito. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
