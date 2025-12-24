Accordo da oltre 70 milioni di euro per la realizzazione del progetto ferroviario «Dream of the Desert». Il modello pubblico-privato valorizza la filiera industriale del Paese e punta all’avvio operativo nel 2026. Arsenale e Simest (Cdp) hanno chiuso un accordo per finanziare «Dream of the Desert», progetto che porta il gruppo industriale italiano nel settore dei viaggi di lusso in Arabia Saudita. Inoltre, la struttura supera i 70 milioni di euro: 37 milioni di investimento equity congiunto Arsenale-Simest e 35 milioni di finanziamento del Tourism Development Fund saudita. L’accordo si innesta sull’intesa già siglata con Saudi Arabia Railways per l’utilizzo della rete ferroviaria nazionale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Arsenale-Simest, ok al finanziamento del treno italiano di lusso in Arabia

Leggi anche: Intesa Arsenale-Simest, al via Dream of the Desert: 72 mln € per il primo treno ultra-lusso italiano in Arabia

Leggi anche: ‘Dream of the Desert’: il primo treno ultra-luxury che parla italiano. Accordo Arsenale-Simest: 70 milioni di investimento

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Arsenale e Simest: accordo per il treno super lusso in Arabia Saudita; Arsenale e Simest (CDP), siglato accordo per finanziamento da oltre €70 mln; con “Dream of the Desert” il Gruppo entra nel mercato mediorientale.

Arsenale e Simest, al via l’accordo per il finanziamento di “Dream of the Desert” - ROMA (ITALPRESS) – Arsenale annuncia un accordo strategico con SIMEST (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) per “Dream of the Desert“, il primo ultra- msn.com