Arsenal e Chelsea puntano su Darryl Bakola

Arsenal e Chelsea hanno mostrato interesse per il giovane talento Darryl Bakola. Di seguito, riportiamo una sintesi fedele dell’articolo pubblicato recentemente da un sito inglese, pensata per lettori italiani meno familiari con l’inglese. Questa introduzione fornisce un quadro chiaro e sobrio sulla situazione, senza enfasi o sensazionalismi.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Pedro Neto del Chelsea viene affrontato da William Saliba dell’Arsenal. (Foto di Alex PantlingGetty Images) Secondo quanto riferito, Arsenal e Chelsea sarebbero interessati a ingaggiare il giovane marsigliese Darryl Bakola. Il 18enne è molto apprezzato in tutta Europa e Bakola potrebbe diventare un giocatore di qualità. Le squadre della Premier League stanno cercando di costruire per il futuro e non sorprende che siano appassionate di un giocatore promettente come lui. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

