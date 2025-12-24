Arsenal – Crystal Palace 1-1 8-7 ai rigori | Gunners in semifinale

L'Arsenal ha conquistato la qualificazione alle semifinali dopo un pareggio contro il Crystal Palace, terminato 1-1 e deciso ai rigori 8-7. La partita, giocata il 24 dicembre 2025, ha visto i Gunners superare l’ostacolo grazie alle occasioni create e alla tenacia, approdando così alle fasi finali della competizione. Di seguito, i dettagli e le analisi sulla sfida e le prospettive future.

2025-12-24 00:30:00

I Gunners approfittarono della sfortuna di Maxence Lacroix. L'Arsenal affronterà il Chelsea nelle semifinali della Coppa EFL dopo aver superato il Crystal Palace ai rigori dopo un pareggio per 1-1 nei tempi regolamentari. I Gunners hanno dominato nel primo tempo dell'unico quarto di finale rimasto, ma hanno trovato il portiere del Palace Walter Benitez in ottima forma. Nonostante il Palace sia migliorato notevolmente nel secondo tempo, l'Arsenal ha finalmente vinto all'80' quando Maxence Lacroix ha inavvertitamente realizzato la propria rete da calcio d'angolo.

