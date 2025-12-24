Arrivata la sentenza | il Rimini Calcio è ufficialmente fallito nominato il curatore

Nel tardo pomeriggio di martedì il giudice del Tribunale fallimentare ha messo la parola fine alla lenta agonia del Rimini Calcio dichiarando fallita la società di Giusy Anna Scarcella e, allo stesso tempo, nominando come curatore il commercialista Fabio Fraternali, professore universitario in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

