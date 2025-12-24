Arriva l’imposta di soggiorno le opposizioni | Tassa anti albergatori

Il bilancio preventivo 2026-2028 di Casalecchio di Reno definisce le strategie del territorio, includendo l’introduzione dell’imposta di soggiorno e le relative opposizioni. Il documento evidenzia gli investimenti programmati e le prospettive future, fornendo una panoramica chiara e dettagliata delle priorità comunali. Un quadro che mira a sostenere lo sviluppo locale, rispettando le esigenze dei cittadini e delle imprese, con attenzione alle risorse e alle opportunità di crescita.

Investimenti e nuove prospettive. Così il bilancio preventivo 2026-2028 del Comune di Casalecchio di Reno, approvato lo scorso lunedì, traccia le direttrici per il futuro e trasforma in cifre le priorità e i prossimi obiettivi per il territorio. Nel dettaglio, per il 2026 la manovra ammonta a oltre 49 milioni di euro, comprensivi di parte corrente e investimenti: la prima è pari a 39.268.462 euro, mentre il piano degli investimenti per il triennio prevede complessivamente 12.620.147 euro, di cui oltre 10 milioni nel solo 2026. Inoltre, l'amministrazione ha inteso tutelare il ceto medio e le fasce più deboli mantenendo invariati tributi e tariffe e garantendo la continuità dei servizi: in questo contesto si inserisce l'incremento del 5% del fondo destinato ad ASC InSieme per gli interventi sociali, mentre gli adeguamenti dei costi dei servizi, come la refezione scolastica, sono stati riassorbiti dal bilancio comunale senza gravare sulle famiglie.

