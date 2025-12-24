Arriva la fognatura a La Serra Publiacqua ultimi mesi di cantieri | Fine degli scarichi a cielo aperto

A La Serra a Carmignano sta prendendo forma la nuova rete fognaria, con i lavori di Publiacqua ormai in fase finale. Con l’avvio delle vacanze natalizie, il sindaco Edoardo Prestanti ha visitato i cantieri insieme all’ingegner Lorenzo Scopetani, per verificare lo stato di avanzamento delle opere. Questa iniziativa mira a eliminare gli scarichi a cielo aperto, migliorando la qualità ambientale e la gestione dei servizi sul territorio.

Nuova fognatura di Carmignano in fase avanzata. Con l'avvio delle vacanze natalizie il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti ha fatto un giro tra i cantieri di Publiacqua, accompagnato dall'ingegner Lorenzo Scopetani, della direzione dei lavori, dove si stanno ultimando le opere. L'investimento da 9 milioni di euro è realizzato da Publiacqua: "E' molto importante – ha detto l'ingegner Scopetani – ed è stato eseguito in tempi relativamente celeri, data la complessità dell'opera, per portare tutti i reflui civili a depurazione a S. Colombano. I cantieri sono ora in via Meazza, via Bartali, via Redi, via Malinoci: 4 degli 8 impianti di sollevamento che porteranno tutti gli scarichi delle abitazioni da La Serra a S.

