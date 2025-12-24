Arrestato il super latitante Ciro Andolfi tra i 100 uomini più pericolosi Era nascosto in un bunker a Napoli

Napoli, 24 dicembre 2025 – Arrestato il super latitante Ciro Andolfi, uno dei 100 uomini più pericolosi della lista del Ministero dell'Interno. Era in fuga da quasi tre anni e oggi il 49enne – ritenuto vicino al clan camorristico Andolfi-Cuccaro – è stato bloccato nel quartiere Barra, zona orientale di Napoli. Il blitz è scattato questa mattina. Il 49enne era nascosto in un bunker muratura ricavato all’interno di un appartamento a Barra. Andolfi era ricercato dal 2022 e il suo arresto da parte dei carabinieri arriva al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

