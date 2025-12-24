Arrestato il camorrista Ciro Andolfi | era latitante dal 2022

I carabinieri hanno arrestato a Napoli Ciro Andolfi, quarantanove anni, camorrista che il Ministero dell'Interno aveva inserito nella lista dei cento latitanti più pericolosi in Italia. Membro del clan Andolfi-Cuccaro, era in fuga dal 2022. Su di lui pende una condanna per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione. Dovrà scontare una pena residua di otto anni di detenzione. Le forze dell'ordine lo hanno intercettato in un appartamento nel quartiere di Barra, nella zona est di Napoli, di "competenza" proprio del suo clan. Nell'abitazione gli agenti hanno rinvenuto un nascondiglio, accessibile tramite un buco nel muro, nascosto da un termosifone.

