Arrestato Ciro Andolfi uno dei 100 latitanti più pericolosi

Ciro Andolfi, classe 1976, è stato arrestato dai Carabinieri di Napoli dopo essere stato trovato in un nascondiglio. Ricercato dal 2022, era destinatario di un'ordinanza di carcerazione per una pena di oltre otto anni, per reati legati alla mafia, estorsione e corruzione. L’arresto di Andolfi rappresenta un passo importante nella lotta contro la criminalità organizzata nella regione.

È stato trovato all'interno di un nascondiglio e arrestato dai Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli, Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione, per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione. La cattura del latitante, inserito nell'elenco dei primi 100 più pericolosi del ministero dell'Interno, è avvenuta nel quartiere Barra di Napoli, dopo una articolata attività di indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e con un imponente blitz compiuto dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, in cui sono stati impiegati anche assetti operativi specializzati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

