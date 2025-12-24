Arrestato Ciro Andolfi tra i latitanti più pericolosi | nascosto in un vano dietro il muro si entrava dal termosifone

Ciro Andolfi, ritenuto tra i latitanti più pericolosi e collegato al clan Andolfi-Cuccaro, è stato arrestato a Napoli. Era nascosto in un appartamento di Barra, dove si nascendeva dietro un vano nel muro accessibile tramite un termosifone. Ricercato dal 2022, la sua cattura rappresenta un importante passo nella lotta alla criminalità organizzata nella zona.

Ciro Andolfi, considerato contiguo al clan Andolfi-Cuccaro, è stato rintracciato in un appartamento a Barra, periferia orientale di Napoli: era ricercato dal 2022. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Napoli, catturato a Barra il latitante Ciro Andolfi: si nascondeva dietro un termosifone Leggi anche: Foggia, arrestato il boss Leonardo Gesualdo. Ricercato dal 2020, era nella lista dei latitanti più pericolosi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Arrestato uno dei latitanti più pericolosi d'Italia: il ras Ciro Andolfi si nascondeva a casa sua; Arrestato Ciro Andolfi, tra i latitanti più pericolosi: nascosto in un vano dietro il muro, si entrava dal termosifone; Arrestato Ciro Andolfi, è uno dei 100 latitanti più pericolosi; Napoli, catturato a Barra il latitante Ciro Andolfi: si nascondeva dietro un termosifone. Arrestato Ciro Andolfi, è uno dei 100 latitanti più pericolosi - E' stato trovato all'interno di un nascondiglio e arrestato dai carabinieri dei nucleo Investigativo di Napoli, Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022, in quanto destinatario di un ordine di ca ... ansa.it

Arrestato uno dei latitanti più pericolosi d'Italia: il ras Ciro Andolfi si nascondeva a casa sua - I carabinieri hanno rintracciato ed eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso a carico di Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022, in quanto destinatario di un ordine di ... napolitoday.it

