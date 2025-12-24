Arrestato Ciro Andolfi tra i 100 latitanti più pericolosi in circolazione Il covo nascosto dietro a un termosifone – Il video

I carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022, uno dei più pericolosi latitanti in circolazione. L’uomo, destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione, per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione. La stanza nascosta dietro un termosifone. Il latitante è stato individuato in un nascondiglio in una casa nel quartiere Barra di Napoli, dopo un’attività di indagine coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli e con un blitz compiuto dai militari del Comando provinciale carabinieri di Napoli. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Arrestato Ciro Andolfi, tra i latitanti più pericolosi: nascosto in un vano dietro il muro, si entrava dal termosifone

Leggi anche: Italia, arrestato Ciro Andolfi: era tra i latitanti più pericolosi. Si nascondeva in un vano dietro al termosifone

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Arrestato Ciro Andolfi, è uno dei 100 latitanti più pericolosi; Camorra, arrestato latitante Ciro Andolfi: era nascosto in bunker; Camorra, arrestato a Napoli Ciro Andolfi: uno dei 100 latitanti più pericolosi; Arrestato Ciro Andolfi, tra i latitanti più pericolosi: nascosto in un vano dietro il muro, si entrava dal termosifone.

Napoli, catturato il boss Ciro Andolfi: tra i 100 latitanti più pericolosi - Dopo tre anni di latitanza, il boss Ciro Andolfi viene arrestato a Napoli: smantellato il rifugio segreto e interrotte le estorsioni a Barra e dintorni. notizie.it