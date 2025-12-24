Arrestato Ciro Andolfi tra i 100 latitanti più pericolosi in circolazione Il covo nascosto dietro a un termosifone – Il video

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022, uno dei più pericolosi latitanti in circolazione. L’uomo, destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione, per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione. La stanza nascosta dietro un termosifone. Il latitante è stato individuato in un nascondiglio in una casa nel quartiere Barra di Napoli, dopo un’attività di indagine coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli e con un blitz compiuto dai militari del Comando provinciale carabinieri di Napoli. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

