Arrestato Ciro Andolfi è uno dei 100 latitanti più pericolosi

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato trovato all’interno di un nascondiglio e arrestato dai Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli, Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione, per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione. La cattura del latitante, inserito nell’elenco dei primi 100 più pericolosi del ministero dell’Interno, è avvenuta nel quartiere Barra di Napoli, dopo una articolata attività di indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e con un imponente blitz compiuto dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, in cui sono stati impiegati anche assetti operativi specializzati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

arrestato ciro andolfi 232 uno dei 100 latitanti pi249 pericolosi

© Anteprima24.it - Arrestato Ciro Andolfi, è uno dei 100 latitanti più pericolosi

Leggi anche: Arrestato Ciro Andolfi, uno dei 100 latitanti più pericolosi

Leggi anche: Arrestato Ciro Andolfi, tra i latitanti più pericolosi: nascosto in un vano dietro il muro, si entrava dal termosifone

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

arrestato ciro andolfi 232Napoli, arrestato il superlatitante Ciro Adinolfi: scoperto dai carabinieri in un nascondiglio - È stato trovato all'interno di un nascondiglio e arrestato dai Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli, Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022, in quanto destinatario ... msn.com

arrestato ciro andolfi 232Arrestato uno dei latitanti più pericolosi d'Italia: il ras Ciro Andolfi si nascondeva a casa sua - I carabinieri hanno rintracciato ed eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso a carico di Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022, in quanto destinatario di un ordine di ... napolitoday.it

arrestato ciro andolfi 232Arrestato Ciro Andolfi, tra i latitanti più pericolosi: nascosto in un vano dietro il muro, si entrava dal termosifone - Cuccaro, &#232; stato rintracciato in un appartamento a Barra, periferia orientale di Napoli: era ricercato ... fanpage.it

Napoli, così è stato scoperto il rifugio del latitante

Video Napoli, così è stato scoperto il rifugio del latitante

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.