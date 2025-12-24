Arce Prosecco cup
Babbo Natale contro il Grinch. Ad Arce sabato 27 dicembre allo Stadio Lino De Santis calcio, risate, un po’ di sano agonismo e soprattutto beneficenza.Appuntamento alle ore 14:00 Scegli la squadra e iscriviti:Team Babbo Natalehttps:docs.google.com.1FAIpQLSfs0.viewform Team Grinchhttps. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: “Arce in Pasta” 2025
Leggi anche: Arce, "Binari del gusto"
Prosecco’s Cup, le derive tornano a Santa Margherita di Caorle - Caorle – La Prosecco’s Cup, regata per derive organizzata da oltre vent’anni dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con lo Sponsor Cantina Colli del Soligo e Dial Bevande è il momento ... zerogradinord.net
Prosecco Cup, al Country Club. Orzi chiude in bellezza - Miguel Orzi trionfa alla Prosecco Golf Cup a Modena Golf & Country Club. ilrestodelcarlino.it
Prosecco's Cup: ecco le bollicine dei vincitori - Sabato 9 e domenica 10 luglio le derive sono state le protagoniste assolute della Spiaggia di Levante a Caorle. italiavela.it
Natale ad Arce 2025–26: il calendario è ufficiale! Quest’anno abbiamo un programma davvero ricchissimo: teatro, musica, mostre, luci, tradizioni, solidarietà, magia per i bambini… e soprattutto tanta voglia di stare insieme. Un cartellone voluto dall’Ammin - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.