(Adnkronos) – Applausi a scena aperta, ovazioni ripetute e oltre otto minuti di applausi finali hanno salutato il ritorno de La Bohème di Giacomo Puccini al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, confermando il grande successo di pubblico di uno dei titoli più amati dell'intero repertorio lirico. Un entusiasmo caloroso, con la presenza di un folto . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Paride Panfili conquista il pubblico de La Corrida di Amadeus: risate e applausi per il “badante–attore” ciociaro

Leggi anche: La Bohème al Maggio: quando un classico si rinnova

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Applausi e ovazioni per La Bohème, il Maggio conquista il pubblico - Applausi a scena aperta, ovazioni ripetute e oltre otto minuti di applausi finali hanno salutato il ritorno de La Bohème di Giacomo Puccini al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, confermando il gra ... adnkronos.com