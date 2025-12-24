Aosta scivola sul ghiaccio e cade nel lago | trovata morta donna di 32 anni Era originiaria dell' Aquila

Esce e sparisce nel nulla, 32enne trovata morta nel lago in Valle d’Aosta: scivolata per il ghiaccio - La 32enne, lavoratrice stagionale, sarebbe scivolata sul ghiaccio finendo in acqua senza riuscire più ... fanpage.it

Scivola sul ghiaccio e finisce nel lago: trovata morta una donna di 32 anni a Champoluc - Dai primi riscontri effettuati dai carabinieri, la donna era lungo la riva, quando è scivolata sul ghiaccio finendo nell'acqua. msn.com

Aosta, scivola sul ghiaccio e cade nel lago: morta donna di 32 anni - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.