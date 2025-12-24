Aosta scivola sul ghiaccio e cade nel lago | trovata morta donna di 32 anni Era originiaria dell' Aquila
Il corpo di una donna di 32 anni, originaria dell'Aquila, è stato recuperato ieri, ma la notizia è trapelata solo oggi, in un lago di località Pilaz a Champoluc ad Aosta.. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
