Aosta donna trovata morta in un lago | indagini in corso

Una donna di circa 30 anni è stata trovata morta in un lago a località Pilaz a Champoluc, in provincia di Aosta. Sono in corso i rilievi per far luce su quanto accaduto. Il ritrovamento, a quanto si apprende, sarebbe avvenuto ieri anche se la notizia è trapelata solo nelle ultime ore. Sul fatto indagano i carabinieri Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Aosta, donna trovata morta in un lago: indagini in corso Leggi anche: Napoli, donna trovata morta in casa a Marianella: indagini in corso Leggi anche: Donna trovata morta in casa a Forlimpopoli, indagini in corso dei carabinieri La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Donna trovata morta in un lago vicino Aosta; Como: Omicidio-suicidio, malattia all’origine del gesto.. Donna trovata morta in un lago vicino Aosta - Il corpo di una donna di 32 anni, originaria dell'Aquila, è stato recuperato ieri, ma la notizia è trapelata solo oggi, in un lago di località Pilaz a Champoluc . ansa.it

Aosta, scivola sul ghiaccio e cade nel lago: trovata morta donna di 32 anni. Era originiaria dell'Aquila - Il corpo di una donna di 32 anni, originaria dell'Aquila, è stato recuperato ieri, ma la notizia è trapelata solo oggi, in un lago ... msn.com

Scivola sul ghiaccio e finisce nel lago: trovata morta una donna di 32 anni a Champoluc - Dai primi riscontri effettuati dai carabinieri, la donna era lungo la riva, quando è scivolata sul ghiaccio finendo nell'acqua. msn.com

